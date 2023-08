El macabro caso del enfermero asesino al que se le atribuyen 400 muertes

Estados Unidos

Charles Cullen pasó por nueve hospitales en Estados Unidos. Era un enfermero educado, puntual, de aspecto escuálido y una mirada tristona. Sus compañeros de trabajo pensaban que era inofensivo. Sin embargo, él tenía intenciones extremadamente distintas. Revisaba indebidamente las fichas de los pacientes y —cuando pensaba que nadie lo veía— tomaba sustancias inadecuadas y las ponía en sus bolsas de suero. El resultado: la muerte.

Una paciente oncológica de 91 años dijo en una ocasión que había visto a “un enfermero furtivo” inyectarle un elemento durante la noche, mientras estaba media dormida. Insistió que no era el que le habían asignado, pero ni sus familiares ni los médicos le creyeron, lo consideraron poco probable y descartaron su testimonio. La mujer murió al día siguiente. Fue solo una de las víctimas que falleció a causa de las acciones de Cullen.

Tras casi dos décadas, la policía pudo identificarlo. Y para que confesara, recurrieron al apoyo de una de sus colegas, quien tuvo un papel crucial en hacerlo caer.

Quién es Charles Cullen y cómo llegó a ser enfermero

Según declaraciones rescatadas por Infobae, en su casa era frecuentemente maltratado por los novios de sus hermanas mayores. Además, en el colegio sufría de bullying por parte de sus compañeros. Perdió a su padre y, años después, a su madre.

Cuando tenía 9 años, trató de atentar contra su vida por primera vez al ingerir unas sustancias químicas. Volvió a intentarlo en varias ocasiones hasta su adultez.

Buscó una oportunidad en la Armada de Estados Unidos hasta que en 1984 fue expulsado bajo el argumento de que tenía problemas en su salud mental. Luego, estudió Enfermería. Con la acreditación en mano, encontró su primer trabajo como profesional de la salud en la unidad de quemados del Centro Médico St. Barnabas, ubicado en Livingston. Dicho lugar sería el escenario de sus primeros crímenes contra pacientes, publica latercera.com.

Una fachada profesional, violencia doméstica y sigilosos asesinatos

Al poco tiempo de obtener el empleo, Cullen conoció a su esposa, Adrienne Taub. Tuvieron dos hijas. En un inicio se presentó como un tipo tranquilo y encantador, pero más tarde demostró conductas agresivas y violentas. No solo con ella, sino que también con las mascotas que tenían.

Solo dejaba ver tales actos en la casa, por lo que en St. Barnabas era visto como un enfermero común y corriente. El primer asesinato del que se tiene registro fue contra un juez de 72 años, a quien le suministró una dosis mortífera después de que fuese ingresado por un problema alérgico. Luego fue el turno de una persona que padecía VIH, a quien mató con una sobredosis de insulina.

Continuó con sus ataques hasta llegar a más de una decena de muertos, cifras que preocuparon a los directivos del hospital. A raíz de aquello, iniciaron una investigación formal para descubrir cuáles eran las causas, pero Cullen fue más rápido y decidió renunciar a su puesto en el St. Barnabas.

Mientras las observaciones de las autoridades se desarrollaban en el centro médico —sin llegar a conclusiones efectivas— , él encontró trabajo en el Hospital Warren de Phillipsburg. Sus planes continuaron y las tres primeras víctimas ahí fueron mujeres mayores. Una de ellas fue la paciente que alertó que había visto a un enfermero sospechoso inyectarle una sustancia en medio de la noche.

Como las condiciones de las muertes eran inusuales, se determinó que el personal del recinto pasaría por un detector de mentiras para encontrar al presunto culpable, pero Cullen consiguió evadir a la máquina. Siguió escondiéndose tras su mirada de aparente ingenuidad por un año, hasta que su esposa pidió el divorcio en tribunales, bajo la denuncia de que ejercía violencia en el hogar y agredía a animales.

Incluso, aseguró que el enfermero solía tirar un químico inflamable a los vasos de otras personas y que planeaba envenenar a su hermano. No obstante, sus acusaciones solo quedaron en un trámite de divorcio con custodia compartida de las niñas.

En 1993, entró en la vivienda de una colega cuando ella y su hijo dormían. Luego se fue sigilosamente y comenzó a acosarla con una oleada de llamadas y mensajes telefónicos. Ella lo denunció y él reconoció las acusaciones, así que le dictaminaron un año de cárcel bajo libertad condicional.

Después de que conociera la sentencia trató de atentar contra sí mismo otra vez,

Aquello llevó a que abandonara su puesto en el Hospital Warren, pero nuevamente, encontró otro en el área de terapia intensiva del Centro Médico Hunter. Según el testimonio que entregó posteriormente —una vez arrestado— ahí no asesinó a nadie por dos años, pero no pudo comprobarse lo que decía, debido a que las fichas médicas de la época habían sido destruidas.

Pero luego continuó con su matanza. En 1996 asesinó a cinco pacientes más a causa de sobredosis de digoxina y en 1997 se fue a otro hospital llamado Morristown Memorial, en el que fue despedido por no cumplir con sus labores.

El ser expulsado de ahí intensificó su depresión, por lo fue internado en el Hospital Warren, aunque sin obtener resultados positivos. Sus vecinos relataron más adelante que lo escuchaban gritar, correr y hablar solo.

Para ellos, era claro que su salud mental seguía deteriorándose. Sin embargo, Cullen encontró un nuevo empleo en el Centro de Enfermería y Rehabilitación Liberty de Allentown, Pensilvania, pero solo duró unos meses, a raíz de una conducta más que sospechosa: lo vieron entrar con jeringas a una habitación en la que no correspondía y tras, pinchar el brazo del paciente, se lo rompió.

Hizo lo mismo en los años siguientes, aunque logrando concretar víctimas. Pasó por el Hospital Easton, el Lehigh Valley y el San Lucas, hasta que en este último un colega encontró unos frascos con sustancias de dudosa procedencia en un basurero, lo que le costó perder ese puesto.

Cómo lo descubrieron y qué papel tuvo su amiga

Tras pasar por varios hospitales y enfrentar varios intentos de suicido, Cullen entró al Centro Médico Somerset, en donde se detectó el aumento de muertes, un fenómeno que se tradujo en una penalización para el recinto y un nuevo despido, aunque por otros motivos: haber mentido en unos documentos propios.

El directorio no sospechaba mayormente del enfermero, pero sí los detectives Timothy Braun y Dan Baldwin, quienes le pidieron a su colega y amiga, Amy Loughren, que cooperara para hacerlo reconocer los delitos.

Al principio ella se mostró incrédula y defendió que era un profesional responsable. Sin embargo, cuando le mostraron una lista con las sustancias que había solicitado, se sorprendió.

“Me di cuenta de que él estaba asesinando gente. Quedé devastada. Había tantos retiros de medicaciones letales. Me sentí traicionada por mi intuición ”, confesó Loughren posteriormente al programa de televisión 60 Minutes de CBS News.

Comenzó a grabar las conversaciones telefónicas que tenía con Cullen y a analizar las fichas médicas de los pacientes. Ahí notó que él entraba a ver los documentos de personas que no estaban a su cargo, hasta unas 100 veces por noche.

De esa manera presumió que Cullen analizaba a los pacientes y entraba a la sala donde se guardaban las bolsas de suero, cuando fuese menos probable que lo vieran. Una vez solo en la habitación, inyectaba las sustancias en ellas para que después, cuando otro colega las tomara, las llevase a los cuartos de los pacientes.

Así, cuando estos fallecieran él no estaría en la escena del crimen. Con la seguridad de que esta teoría era real, Loughren le pidió que se juntaran en un restaurante. Cullen accedió.

Tales declaraciones fueron suficientes para que los agentes pudieran arrestarlo, pero todavía faltaban pruebas y una confesión más contundente, así que le volvieron a pedir ayuda a su amiga.

“Todavía me siento mal porque lo manipulé (...) le dije que los investigadores me estaban investigando a mí también. Me acuerdo que le pregunté: ‘¿Quién fue tu primera víctima? (...) y empezó a hablar. Dijo que había sido mucho tiempo atrás”, recordó posteriormente en conversación con el citado programa.