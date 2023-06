Eugenio Derbez eligió una boliviana entre los 10 finalistas de los ‘adoptiktoks’

Fue tanto el éxito de la primera versión de los ‘adoptiktoks’ de Eugenio Derbez que el actor y productor de cine se animó a realizar una segunda convocatoria donde miles de personas en todo el mundo participaron, entre ellos la cantante boliviana Lu de la Tower. Tras un mes de espera, el actor de “No se aceptan devoluciones” hizo conocer a los 10 finalistas, entre los que eligió a Lu de la Tower.

Los ‘adoptiktoks’ es un concurso lanzado por Derbez para impulsar a nuevos talentos de la música en América Latina. En un video en las redes sociales, el mexicano explicó que compartirá la música de los 10 finalistas, les producirá una composición y espera “poder hacer un video juntos”.

La cantante que se encuentra trabajando en su música se enteró que está entre los finalistas por medio de sus fanáticos que la etiquetaron en el video de Eugenio.

Y aunque en inicio “pensó” que nuevamente querían que participe en la convocatoria de Derbez, cuando revisó se dio cuenta de que se trataba de los seleccionados por el actor. Así lo dio a conocer Lu en su cuenta de TikTok.

Casi entre lágrimas, la artista relató cómo fue el momento en el que se enteró de esta gran noticia.

“Gente no saben lo que acaba de pasar, me empezaron a etiquetar mucho en un video de Eugenio Derbez y yo dije si es lo de los adoptiktoks, si ya participé hace un mes y todo. Bueno ya fue, resulta que Eugenio eligió a los 10 mejores adoptiktoks de todo el mundo y yo soy una de ellos, no puedo creer que me haya elegido”, dijo Lu.