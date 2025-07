Fallece Hulk Hogan, una de las estrellas más grandes en la historia de la lucha libre

La leyenda de la lucha libre Hulk Hogan murió a los 71 años, según reportó TMZ Sports.

El jueves por la mañana temprano, médicos acudieron a la casa de la leyenda de la WWE, de 71 años, en Clearwater, Florida, y los operadores indicaron que se trataba de un “paro cardíaco”.

Se informó que varias patrullas y paramédicos estaban estacionados frente a la casa de Hogan, y que el ícono fue trasladado en camilla a una ambulancia.

Hace apenas unas semanas, la esposa de Hogan, Sky, desmintió los rumores de que se encontraba en coma, afirmando que su corazón estaba “fuerte” mientras se recuperaba de las cirugías.

Se rumoreaba que Hogan estaba en su “lecho de muerte” por su ex amigo Bubba the Love Sponge… pero en ese momento representantes de luchador dijeron que solo estaba lidiando con los síntomas de una operación de cuello a la que se sometió en mayo.

Hulk transformó la lucha libre profesional en un deporte de entretenimiento familiar. Antes de Hulk, la lucha libre estaba dirigida a un público bastante reducido. La teatralidad de Hulk en el ring era un imán para los niños y sus padres, y le dio un gran impulso al deporte.

¿Quién era Hulk Hogan?

Hulk Hogan (nombre real: Terry Gene Bollea) era un exluchador profesional, actor y personalidad de la televisión estadounidense, considerado una de las figuras más icónicas e influyentes en la historia de la lucha libre profesional, especialmente durante las décadas de 1980 y 1990.

Nació el 11 de agosto de 1953, en Augusta, Georgia. Alcanzó la fama en la World Wrestling Federation (WWF) —hoy conocida como WWE— en los años 80, convirtiéndose en el rostro principal del auge de la lucha libre en la cultura pop. Era conocido por su físico musculoso, su banda en la cabeza, su bigote rubio, su carisma exagerado, y frases como “Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?”.

Participó en películas como Suburban Commando y Mr. Nanny, y tuvo su propio reality show (Hogan Knows Best). En 1996, sorprendió al mundo al convertirse en villano (heel) y formar parte del grupo nWo (New World Order) en WCW, lo que revitalizó su carrera.

Fue inducido al Salón de la Fama de la WWE en 2005. Su impacto en la lucha libre se compara con el de figuras como El Santo en México. Hogan también enfrentó escándalos, como la filtración de comentarios racistas en 2015, lo que le valió ser temporalmente excluido de la WWE. También tuvo una mediática demanda contra el sitio web Gawker por publicar un video íntimo, que ganó.

Mira la programación en Red Uno Play