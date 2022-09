Heidi Mariana murió por una bala perdida; denuncian que fue el ejército

México

Una niña de cuatro años murió tras recibir un impacto de bala en la cabeza mientras se trasladaba en un vehículo en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulipas. Los familiares señalan al Ejército como el supuesto responsable del deceso.

Saavedra relató al Mañana de Nuevo Laredo que mientras iban en su vehículo escuchó algo como "cohetes" y vio que "eran soldados que estaban disparando". En ese momento, decidió orillarse y sintió un dolor en su hombro derecho. "Fue cuando Kevin empezó a decirme que habían matado a su hermanita, me la pasó y vi que tenía un orificio en la cabeza", explicó.

Según dijo, "inmediatamente", e incluso saltándose semáforos y manejando en contravía, condujo hacia el hospital.

Una muerte instantánea

Cuando la víctima ingresó al centro médico no presentó signos vitales, según manifestaron los especialistas que la atendieron, por lo que se presume que el deceso fue instantáneo.

La madre de la menor, que labora en la institución de salud adonde fue llevada su hija, responsabilizó a los miembros del ejército por la muerte de su pequeña, que cumpliría cinco años el próximo 5 de septiembre.

"No es posible, qué dolor tan grande, mi niña solo venía porque se sentía mal y me la mataron los soldados, aquí veo muchos casos de personas heridas, pero jamás pensé que me tocara recibir a mi hija con la cabeza destrozada por un balazo", dijo.