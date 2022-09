Todo lo que se sabe del hombre que intentó dispararle a Cristina Fernández de Kirchner

Cargando...

Argentina

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sufrió un intento de asesinato este jueves, cuando alrededor de las 21:00 horas un hombre armado apuntó contra ella a corta distancia y trató de dispararle, pero fue interceptado por la custodia y luego detenido por la Policía. El ataque ocurrió en el barrio de Recoleta, Buenos Aires, cuando la también expresidenta llegaba de vuelta a su casa.

A continuación, repasamos todos los detalles acerca del individuo que trató de acabar con la vida de la alta dirigente argentina.

Identificación

El arrestado fue identificado como Fernando André Sabag Montiel, de 35 años y origen brasileño, quien está registrado para trabajar como conductor de vehículos a través de aplicaciones, señaló el Cronista.

Cargando...

El documento de Sabag Montiel, obtenido por la Policía Federal, muestra que nació en la ciudad de Sao Paulo (Brasil), pero vive en Argentina de manera permanente desde 1998. Fuentes de la investigación precisaron a la agencia Telám que su último ingreso al país ocurrió en 2018.

El arrestado ya fue trasladado a la Superintendencia de Investigaciones de la Policía y quedó a disposición de la jueza federal número 5, María Eugenia Capuchetti.

El arma

Fuentes gubernamentales dijeron a La Nación que Sabag Montiel intentó acabar con Kirchner con una pistola Bersa de calibre 380 (también conocido como 9 mm corto), cuyo cargador estaba lleno, algo que todavía no han confirmado las autoridades policiales. Al parecer, no había bala en la recámara del arma, es decir, no estaba lista para disparar.

Mientras, desde Telám apuntan, citando investigaciones policiales, que había cinco balas en el cargador de la pistola semiautomática. En su reporte hablan de Bersa calibre .32, conocido también como 7.65 mm, de una potencia un poco menor.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó que el individuo portaba un arma de fuego. "Ahora tiene que ser analizada la situación por nuestra gente de policía científica, para evaluar las huellas", adujo, citado por el canal C5N.

Antecedentes penales

El sospechoso no figura en la base de datos de la Policía Internacional (Interpol), y tampoco tiene pedido de captura activo, según aseguraron a Télam fuentes de la Policía.

Cargando...

Sin embargo, el hombre tuvo un cruce con los agentes policiales el 17 de marzo del año pasado, cuando fue apresado por personal de la Comisaría Vecinal 15 A de la Policía porteña por tenencia y porte de arma blanca.

La detención ocurrió por azar, luego de que un oficial observara que un coche Chevrolet Prisma de color negro no tenía placa trasera. Sabag Montiel, que conducía, explicó al agente que la falta de la patente se debía a un accidente vehicular unos días antes. Cuando abrió la puerta de su automóvil y empezó a buscar la documentación del coche, se le cayó un cuchillo de 35 centímetros de largo. El ahora atacante de Kirchner lo justificó como 'necesidades de defensa propia'.

Entrevista televisiva

Entre otros detalles que salieron a la luz tras el fallido intento de asesinato está la aparición de Sabag Montiel en una entrevista para el canal de televisión Crónica, hace unas semanas.

El hecho fue confirmado por Tomás Méndez, presentador del programa en el que apareció el individuo junto con su novia. "Nosotros lo entrevistamos, al delincuente que intentó matar a Cristina. Tenemos mucha información, porque su novia luego vino al programa. Era evidentemente alguien que estaba trabajando en el tema", escribió Méndez en su cuenta de Twitter.