Insólito: un chofer abandonó un micro en medio de una ruta de Córdoba con 18 pasajeros adentro

Un hecho tan insólito como escalofriante se dio a conocer en las últimas horas. Un chofer de colectivo de larga distancia abandono a un grupo de 18 pasajeros y los dejó a la deriva en medio de la ruta.



Ocurrió en Córdoba entre la noche del domingo y la madrugada del lunes durante un viaje que unía los destinos de la capital con Isla Verde. Todo comenzó cuando el vehículo, de la empresa Córdoba Coata, detuvo su marcha por un imperfecto y se paró a un costado de la ruta. Antonela Cesano, una de las damnificadas, detalló toda la situación a través de sus redes sociales.

"Anoche un grupo de 18 personas vivimos una experiencia inimaginable. Veníamos en viaje desde Córdoba en colectivo y de la nada nos despertamos a las 3 de la mañana sin entender porque estábamos al costado de la ruta en Etruria. El colectivo tenía que estar en destino a las 2:30 AM", comenzaba el relato del a joven en un hilo de Twitter.



Fue allí cuando comenzó la pesadilla para este grupo de viajantes: "Hablamos entre nosotros y al principio la situación nos causó risa porque no entendíamos que estaba pasando. Uno bajó a buscar el chófer y no estaba, abrimos el porta equipaje y no estaban los bolsos, no había nada. No podíamos creer que era real lo que había pasado".

Antonela indicó que la llave del colectivo estaba puesta y que los habían dejado a la deriva. Aparentemente, el colectivo había dejado de funcionar por lo que otro micro de refuerzo llegó para llevarse al chofer y al resto de los pasajeros, pero de lo que no se habían dado cuenta es que no todos habían llegado a bajarse del vehículo. "El chófer nunca revisó si quedaba gente arriba. Se fue con ellos", agregó.



Los 18 pasajeros, desesperados por la situación, llamaron a la policía pero demoraron en llegar, por lo que decidieron hacerle señas a otros micros que pasaban por el lugar para ver si podían ayudarlos. "Al rato vemos venir un Coata que viajaba para el lado contrario, le hicimos seña. El chófer se bajó y se hizo cargo de la situación. Estaba incrédulo, no podía entender que eso estaba pasando", detalló Antonela.



Finalmente, gracias a la ayuda del trabajador, los 18 pasajeros pudieron llegar a su destino. "Todo se resolvió gracias chófer y su acompañante. Ellos seguían hasta Villa María y uno pegaba la vuelta con un micro para dejarnos en destino. El colectivo terminó llegando 8:40 a su recorrido final", concluyó Antonela.



Si bien la situación no pasó a mayores y todos pudieron llegar a su destino, la desesperación de los pasajeros fue total ya que estuvieron más de 6 horas varados en la ruta y de noche sin saber nada al respecto. Incluso indicaron que uno de los viajantes iba con un bebé.

Tanto Antonela como el resto de los pasajeros destacaron la labor del chofer que los ayudó y también de la policía que se acercó al lugar. Pero también denunciaron que la empresa no se está haciendo cargo de la situación y que aún no se han referido al tema en cuestión.

