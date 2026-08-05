Investigan presunto intento de atentado contra Donald Trump en club de golf de California

Las autoridades federales de Estados Unidos investigan un presunto intento de atentado contra el presidente Donald Trump, luego de que un hombre armado fuera detenido en las instalaciones del Trump National Golf Club, en Rancho Palos Verdes, California, donde el mandatario tenía prevista una actividad de recaudación de fondos.

Investigaciones en curso

El sospechoso fue identificado como Jeanine John Taele, de 38 años. Según la investigación, agentes encubiertos detectaron que vigilaba y fotografiaba los preparativos de seguridad del club, lo que activó la intervención del Servicio Secreto, el FBI y la policía local.

Al momento de su captura, el hombre portaba un cargador con 16 municiones de punta hueca. En su vehículo se encontró una pistola calibre 45 cargada y, posteriormente, durante un allanamiento en su vivienda, las autoridades incautaron un rifle de asalto AR modificado ilegalmente, chalecos antibalas, cargadores de alta capacidad y dos radios de comunicación.

¿Planeaba un ataque?

Los investigadores también hallaron cuadernos con anotaciones consideradas "declaraciones preocupantes", cuyo contenido es analizado para determinar si existía un plan concreto para atentar contra el presidente.

El incidente ocurrió apenas dos días antes de la visita programada de Trump al club de golf, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las motivaciones del detenido y determinar si actuó solo o con apoyo de otras personas.

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