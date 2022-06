La aeronave más grande del mundo se estrenará en España: Air Nostrum es la primera en arriesgarse con el gigantesco zepelín

Cargando...

España

El Airlander 10 volará en España. La aeronave más grande del mundo, un gigantesco y moderno zepelín fabricado por Hybrid Air Vehicles (HAV), ha sido elegida por Air Nostrum (filial de Iberia) para realizar vuelos nacionales. Se trata de la primera aerolínea que apuesta por esta particular aeronave, cuyos primeros prototipos tuvieron muchos problemas y se estrellaron durante los primeros vuelos.

El acuerdo entre HAV y Air Nostrum establece una compra de hasta diez aeronaves, con la intención de que el primer vuelo del Airlander 10 sea en 2026. El origen de este dirigible se remonta a 2010, cuando el ejército de los Estados Unidos ideó un moderno dirigible. En 2016, la compañía británica HAV compró el prototipo y desde entonces se ha encargado de su desarrollo. Hablamos de la aeronave más grande del planeta, con un tamaño de 92 metros de largo. Por hacernos una idea, el Boeing 747 tiene 71 metros de longitud.

La apuesta por este gigantesco dirigible se enmarca en la intención de ofrecer rutas cortas con hasta un 90% menos de emisiones, según explica el fabricante HAV. La velocidad del Airlander 10 es de unos 130 kilómetros por hora, por lo que no es especialmente rápida

El Airlander 10 volará en España. (Foto Internet).

El Airlander 10 es una nave híbrida. Funciona con helio, pero no es un dirigible al uso. No se quema este gas, por lo que no puede incendiarse. Pero gracias a este helio, más ligero que el aire, permite que la gran aeronave pueda volar sin necesidad de grandes motores. Según explicaban, la aeronave puede volar durante cinco horas incluso recibiendo 100 balas, pero las primeras pruebas tuvieron tantos problemas que se tuvo que paralizar temporalmente el proyecto.

Cargando...

Para poder iniciar el vuelo en la fecha prevista, 2026, deberá primer obtener la certificación. Tanto Iberia como HAV son optimistas al respecto y esperan que para 2030 se puedan poner en marcha las 10 aeronaves. El primer Airlander 10 está previsto para 2026, llegando el resto a la base de Air Nostrum en Valencia durante los cinco años siguientes.

La aeronave tiene una capacidad de carga de unas 10 toneladas y puede transportar unos 100 pasajeros. Pero más allá de su tamaño, tiene una serie de ventajas respecto a los aviones tradicionales. Por un lado es que su vuelo es mucho más bajo y la cabina no necesita ser presurizada. Por otro lado, el Airlander 10 no necesita de una pista de aterrizaje y puede posarse sobre superficies planas, sea tierra o incluso sobre el agua.