Lo que vivió horas antes el hombre que se lanzó del piso 17 en Guayaquil

Guayaquil, Colombia

La turística y residencial zona del Puerto Santa Ana, en Guayaquil, fue el escenario de una trágica muerte, la mañana del martes 1 de febrero de 2022, donde previamente un hombre identificado como Carlos Vera Espinoza, durante unas cuatro horas, mantuvo en tensión a la ciudadanía, que esperaba un final diferente para él.

Los incidentes dentro del departamento del piso 17, del edificio Bellini, donde el fallecido habitaba con su hermano desde hace más de cinco meses, empezaron desde la madrugada de ese día. De acuerdo a la versión de otros moradores, el hombre empezó a lanzar objetos desde la ventana, que él mismo había roto y donde luego permaneció sentado, con un cuchillo en la mano, para evitar que alguien se le acercara.

Ruidos de gritos y una especie de explosión, por el rompimiento de la ventana y lanzamiento de varios objetos al área de la piscina, despertaron a los vecinos del condominio.

Al sitio acudieron equipos de socorro para frenar el acto suicida del ciudadano de 43 años. Incluso, lograron entrar hasta el departamento para intentar persuadirlo y que así desistiera de atentar contra su vida.

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, integrado por personal experto en psicología, fueron testigos de lo que ocurrió adentro y escucharon las últimas palabras del ciudadano, conocido también con el apodo de 'varón', con quien intentaron dialogar por más de tres horas.

El personal indicó que el hombre había tenido diferencias religiosas con su hermano, quien estaba asustado y encerrado en su habitación, y que momentos antes fue su rehén.

El familiar del occiso detalló que su hermano ya estaba preparándose para morir y que, incluso, estuvo leyendo la Biblia desde la madrugada. No obstante, se trataba de la primera vez que mostraba una conducta suicida.

Antes de suicidarse, el hombre también llamó por teléfono a su familia que está en Venezuela, y aprovechó para despedirse de su hija, de 8 años, que ese mismo día cumplía años.

En un video que circuló en redes sociales, se evidenció el instante en que el personal de socorro consultó: “¿en qué te podemos ayudar?”, y el hombre respondió: “Ustedes no han aprendido nada”, también dijo: "no existes en el planeta, o eres o no eres".

Hamilton Flor, teniente de la División de Psicólogos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, calificó la intervención como “una situación complicada para todo el equipo”.

“Hablaba mucho de la palabra de Dios y el resultado final fue no darle la contención completa. La intervención fue complicada porque no se pudo llegar a establecer qué era lo que deseaba el ciudadano”, dijo Flor.

De su lado, el mayor Jorge Montanero, jefe de brigada del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, relató que “él entraba y salía con un cuchillo en la mano, cada vez que nos acercábamos nos amenazaba con lanzarse".

Al final, durante el operativo de rescate, en el que agentes del Grupo de Operaciones Especiales intentaron colgarse desde la terraza del edificio para rescatarlo, el hombre se percató de la maniobra y corrió para lanzarse hacia el vacío.

En un principio se difundió que el hombre era de nacionalidad venezolana. No obstante, luego de la verificación de sus documentos de identidad y tras las pericias forenses correspondientes, se comprobó que el fallecido era ecuatoriano.