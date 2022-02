[VIDEO] Antes de lanzarse al vacío: Suicida llamó y deseó un “Feliz cumpleaños” a su hija

Guayaquil, Ecuador

Un ciudadano venezolano se lanzó desde el piso número 17 de uno de los edificios en Puerto Santa Ana, zona turística del centro-norte de Guayaquil. El hecho se registró la mañana de este martes 1 de febrero de 2022.

Antes de lanzarse, los últimos pensamientos de Carlos Vera Espinoza, estuvieron con su hija, delante de más de 20 personas que intentaban persuadirlo para que no cometa una locura.

Antes de la caída, los bomberos habían logrado llegar al lugar para tratar de rescatar al hombre, sin embargo, éste iba armado con un cuchillo y un tenedor para impedir que se acercaran a él. El momento fue captado por alguien que decidió grabarlo al momento de la caída, dónde se puede ver como el sujeto sin pensarlo demasiado se lanza inmediatamente al vacío.

Según declaraciones de los testigos, el individuo había roto la ventana del apartamento momentos antes para sentarse en allí con una biblia en la mano. Momento en el cual los vecinos llamaron a los bomberos y éstos llegaron con expertos en la psicología para tratar de hacer que el Vera entrara en razón. Además de esto, aseguraron que el hombre había lanzado varias pertenencias.

El psicólogo del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Hamilton Flor, dijo que es importante estar atento al estado de ánimo de una persona y que, si esta tiene variaciones en su carácter, como aislarse o deprimirse, es necesario que acuda a un profesional y busque ayuda en la familia o amigos.

“Este señor no quería que lo ayudáramos, tenía dos cuchillos y nos amenazaba. No tenía respuestas lúcidas y cuerdas (...). Hablaba mucho de la palabra de Dios y el resultado final fue no darle la contención completa. La intervención fue complicada porque no se pudo llegar a lo que deseaba. Esta persona necesitaba ayuda, lamentablemente no la expuso y terminó acabando con su vida”, lamentó el profesional.