“¿Más barato por docena?” Una mujer pasó 12 años embarazada

Nuevo México, EE.UU.

Courtney Rogers de 37 años le dio la bienvenida a la pequeña Cambria, quien nació en Santa Fe, Nuevo México (EE.UU.). Ahora ella es conocida tras revelar que estuvo embarazada durante los últimos 12 años, teniendo un total de una docena de hijos.

Esta gran familia, que además vive en una granja con 140 animales, logró tener 6 niños y 6 niñas. El mayor de ellos, Clint, nació en el 2010 y desde ahí decidió imitar a los integrantes de la película “Más barato por docena”.

“Al principio tuvimos todos niños y después los últimos cinco han sido niñas. Todo se igualó”, reveló Courtney.

Courtney y Chris viven con sus hijos Clint, de 12 años, Clay de 10, Cade de 9, Callie, de 8, Cash de 7, los gemelos Colt y Case de 6, Calena de 4, Caydie de 3, Coralee de 2, Caris de 1 año y la recién nacida Cambria.

“Terminamos con seis niñas y seis niños, así que no creo que tengamos más, a menos que nos llevemos una sorpresa. En general, el embarazo me trató bien, no me enfermé y nunca estuve en reposo en cama, por lo que siempre pude cuidar a los niños. He disfrutado tener bebés”, dijo la madre, quien está en contra de la anticoncepción.