Monstruoso: Abrieron el cuerpo de su amigo mientras dormía para sacarle los intestinos y el corazón

North Shields, Reino Unido

El día que Paul Binks, de 35 años de edad, aceptó la invitación de sus amigos Jon Hamblin, de 42 años, y Jessica Whinham, de 20, para quedarse en su casa de North Shields, Reino Unido, no sabía que se exponía al mayor peligro de su vida. Pues, esa reunión se tornó oscura luego de que los tres se fueran a dormir y los anfitriones apuñalaran y torturaran a su visitante.

Sucedió el 11 de septiembre del año pasado. Paul pasó la noche en el sofá de la pareja, pero en la madrugada despertó y se encontró sobre un gran charco de sangre. Sin embargo, lo peor vino después cuando sintió que tenía una gran herida en el estómago y que sus intestinos estaban expuestos.

Después, sus supuestos amigos lo torturaron: intentaron ahorcarlo con un cargador de celular; asimismo, Jon le decía que le sacaría el corazón y lo ahogaría mientras Jessica reproducía una canción que sabía que Paul odiaba. Sin embargo, los agresores lo dejaron irse, por lo que ensangrentado y con las pocas fuerzas que le quedaban caminó hasta la casa de una pareja que lo ayudó a llamar a los servicios de emergencia.

"No tenía ninguna fuerza, mis tripas estaban colgando. Creo que entré en modo de supervivencia. Recuerdo que pensé 'no voy a morir aquí, necesito sobrevivir'. Recuerdo haber pensado 'me va a matar' y 'me estoy muriendo' y Whinham no parecía molesta en absoluto y estaba limpiando", le contó la víctima a medios británicos.