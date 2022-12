Mujer asesina a su acosador y confiesa el crimen mediante Facebook

Cargando...

Un particular hecho se viralizó desde Argentina. Se trata de un video donde una mujer confiesa a través de Facebook que asesinó a un hombre que no dejaba de acosarla.

Florencia Mancilla (27) mató a un individuo de 42 años y luego compartió un registro en redes sociales donde explicó a sus seguidores los motivos que la llevaron a cometer el crimen.

Según reveló la trasandina, Alexis Baciocchi -tatuador y profesor de música-, la acosó constantemente tanto a ella como a sus hijos.

"Me amenazaba. Decía que yo era de él, que él era mi dueño. No paraba, así que hoy le dije que lo iba a ver. Vine a su casa y le dije lo mal que me sentía todo el tiempo. Traté de ser sincera. Le avisé que lo quería matar porque no me dejaba tranquila y soñaba muchas cosas", afirma la mujer en el registro.

El testimonio de Mancilla de cuenta de que tras una fuerte discusión con el acosador, la mujer apuñaló al hombre generándole la muerte.

"No sé cuántas veces, porque se movía mucho. Todo el tiempo se movía. No me dejaba hacer algo limpio para que no sufriera. En realidad, quería que sufriera pero mi intención no era quitarle la vida, sino asustarlo tanto como para que no se pudiera meter nunca más conmigo", explicó la autora del delito.

Finalmente, la mujer aseguró que llamó a la Policía tras el crimen y pidió perdón a sus familiares y seguidores por lo sucedido.

"Llamé a la policía hace muchos minutos. Les di mis datos, pero todavía no vienen. Siempre tardan para todo, igual que la justicia. Espero que se apuren. Quiero salir de esta escena que no es linda para nadie. Les pido perdón a todos mis seres queridos, a los padres de mis hijos que tenían miedo. No podía permitir que alguien tan insignificante les causara dolor", concluyó la mujer.

