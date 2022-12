21/12/2022 - 10:23

Internacional

Musk dice que dejará Twitter "cuando encuentre a alguien tan tonto" que acepte el puesto

Musk realizó en las últimas semanas varias encuestas sobre si debía reincorporar a la decena de periodistas de medios internacionales como CNN, The New York Times y The Washington Post que había suspendido de la plataforma.