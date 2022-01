Niegan trasplante de corazón a joven por no vacunarse contra Covid-19

Cargando...

EEUU

Un hospital de Estados Unidos, negó el trasplante de corazón a un joven por no vacunarse contra Covid-19, esto en el marco de las políticas del nosocomio y se solicitan a los candidatos para realizar ese trasplante y así crear la oportunidad de una operación exitosa.

DJ Ferguson, como fue identificado, se encuentra en el Brigham and Women’s Hospital y necesita de manera urgente el trasplante de corazón, si bien este órgano ya está listo para él, no pueden donárselo porque las políticas del instituto estipulan que no es elegible por no haberse vacunado contra SARS-COV-2.

Aunque pareciera que esta situación podría hacer a una persona reconsiderar la vacuna, el joven se mantiene firme a sus ideas y se niega a vacunarse, a pesar de poder salvar su vida con tan solo dos inyecciones.

David Ferguson, padre del joven, declaró a la CBS Boston que su hijo “ha ido al borde de la muerte para mantenerse firme y lo han llevado al límite”, pero incluso con ese desafío, sabe que su hijo no se vacunará.

Por su parte, el hospital explicó en un comunicado que al igual que otros programas de trasplante de Estados Unidos, la vacuna contra Covid-19 es una de varias vacunas que se solicitan para este tipo de cirugías.

"Los órganos son escasos, no los vamos a distribuir a alguien que tiene pocas posibilidades de vivir cuando otros que están vacunados tienen más posibilidades de sobrevivir después de la cirugía”, dijo el portavoz de la institución hospitalaria.

La familia únicamente ha comentado que los médicos ofrecen una gran atención a su hijo; sin embargo, analizan si pueden cambiarlo de hospital para hacer el trasplante de corazón, un acto arriesgado, si Ferguson está muy débil para trasladarlo.