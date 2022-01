Manfred Reyes Villa: "Ya podríamos ir flexibilizando el horario de restricción"

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, destacó el comportamiento de la población que fue consciente durante el fin de semana en el uso de las medidas de bioseguridad, pues solo se tuvo problemas aislados, y prevé entrar a una meseta en casos de Covid-19 en el municipio.

"Si bien tenemos el problema en el hospital por la falta de médicos, que están contagiados; ya tenemos 16 enfermeras y 4 médicos terapistas que se han contratado para que estén en las UTI. Vamos a seguir disminuyendo los casos, por eso, conversamos con el Comité Científico y podríamos ir flexibilizando el tema del horario para reactivar la economía, pensando en los locales nocturnos", indicó el burgomaestre.

Respecto a la intención de los locales nocturnos de abrir desde el 1 de febrero, Reyes Villa dijo que las normas deben cumplirse y debe primar la responsabilidad para cuidar la salud.

"Entendemos la necesidad de ellos. Por eso, gracias a las medidas que hemos tomado, empezó a bajar la curva de contagios y eso nos permite flexibilizar y empezar a abrir para que ellos también puedan reactivar su economía", enfatizó.

Respecto al inicio de clases, el alcalde indicó que esta noche se tendrá una reunión de gabinete para ver el tema de mantenimiento de unidades educativas y que pueda haber clases presenciales.

"Le vamos a dar prioridad a la educación, fumigación y mantenimiento de unidades educativas. Hemos entregado mobiliario, más de 1250 mesas y más de 2550 sillas. Estamos trabajando en el tema del desayuno escolar, que puede tener unos días de retraso, pero no vamos a dejar de atender", afirmó.

Sobre el bloqueo de antivacunas en la Av. Petrolera, que lleva ya siete días, Reyes Villa indicó que es un perjuicio total el que provoca porque dificulta el trabajo de EMSA para llegar al botadero de K'ara K'ara y a la misma población del sector. "Vamos a conversar con el Gobernador para tomar acciones porque no puede ser que hagan lo que quieran, ya son muchos días. Tiene que haber autoridad, estamos en democracia, se permiten movilizaciones, pero no bloqueos que afectan a la población. No sé qué tipo de móviles tienen, quién les está manteniendo. Vamos a ver de qué se trata esa movilización, no creo que solo sean antivacunas, tiene otro tipo de móviles políticos internos del partido de gobierno", afirmó.

Finalmente, en cuanto a la decisión de realizar o no el Carnaval, reiteró que se evaluará el comportamiento de la población, la cantidad de contagios y la evolución de la pandemia. Entonces se definirá esta semana.