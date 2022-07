No existe el crimen perfecto: Despertó de un coma de dos años y acusó a su hermano de intentar matarla

Cargando...

EE.UU.

En junio de 2020 una mujer de Virginia Occidental, Estados Unidos, fue encontrada por las autoridades en el sofá de su casa con graves heridas causadas por lo que parecía ser una especie de hacha. Se trataba de Wanda Palmer de 49 años que a pesar de haber recibido múltiples ataques, mostraba signos vitales leves al momento en que la policía la halló.

Sobre el intento de homicidio de Palmer poco se pudo investigar. La policía nunca recuperó el arma con la que atacaron a la mujer.

La última persona que la vio con vida fue su hermano Daniel, cuya versión en principio concordaba con la de un vecino de Wanda que dijo haberlo visto en la puerta de la casa de Palmer alrededor de la medianoche, varias horas antes de que el cuerpo de la mujer fuera encontrado.

La suerte le sonrió a la persona que intentó asesinar a Wanda Palmer pues no habían registros telefónicos anormales en el celular de ella. En el vecindario no habían cámaras y no hubo testigos oculares del momento del ataque. Los investigadores quedaron en blanco.

Parecía ser el crimen perfecto pero Palmer quedó en estado de coma debido a las heridas que sufrió. La esperanza de las autoridades era que la mujer despertara y señalara quién había sido su atacante.

El viernes 15 de julio ocurrió lo impensado: Wanda Palmer despertó de su estado de coma. Sus allegados habían perdido las esperanzas de que la mujer recobrara el conocimiento.

Tan pronto salió del estado de shock y el personal médico la pudo estabilizar, las autoridades se dispusieron a interrogar a Palmer. La mujer, por el tiempo que estuvo en coma, solo podía responder preguntas de sí o no. Eso era más que suficiente para los investigadores.

En medio del interrogatorio informó que la persona que la había intentado asesinar había sido su hermano Daniel, de 55 años. El testimonio de la víctima fue más que suficiente para dictar orden de captura por intento de asesinato y lesiones dolosas.

Daniel Palmer fue procesado y se le impuso una fianza de 500 mil dólares. Por ahora se desconoce cuánto tiempo estará en prisión por intentar asesinar a su hermana.

Según informes de CNN, Wanda Palmer aún es incapaz de sostener una conversación completa pero entiende a la perfección a las demás personas, razona, sabe dónde está y reconoce su condición actual.

