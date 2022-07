"No lo pensó dos veces": Repartidor de pizza vio una casa en llamas, corrió y logró salvar a cinco niños

Cargando...

EE.UU.

Nicholas Bostic de 25 años, es un repartidor de pizza en Indiana, Estados Unidos, salvó a cinco niños que estaban en el interior de una casa en llamas. Todo se registró cerca a la medianoche. Nicholas estaba haciendo su última ruta de la jornada, se dedica a repartir pizzas, cuando vio una casa en llamas.

Sin dudarlo, se acercó a la vivienda y comenzó a gritar para saber si había alguien en el interior de la vivienda. Habían 5 personas en la casa, cuatro hermanos de 1, 6, 13 y 18 años, y una niña de 13 que se había quedado a dormir. Se despertaron por los gritos de Bostic, ellos no se habían percatado que estaban en medio de un incendio. Todos estaban en la segunda planta.

Vivienda ardía en llamas. Captura: Twitter @LafayetteINPD

“Por un minuto no lo entendí, pero mi hermana corrió escaleras arriba con el bebé en sus manos y gritándonos que nos levantáramos porque había un incendio. Me congelé y me quedé allí confundida. Fue entonces que bajamos las escaleras y Nick estaba abajo ayudándonos”, indicó Shaylee Barrett, de 13 años, al Purdue Exponent.

Nicholas ingresó a la casa tumbando la puerta trasera, subió y logró sacar con vida a tres niños, uno de pocos meses, y al joven quien ya estaba muy afectado por la inhalación de humo. Este último le dijo que aún había una niña de seis años en el interior de la casa.

Lucha contra el fuego y humo

La pequeña de 6 años seguía dentro. Bostic entró de inmediato a buscarla en diferentes habitaciones, debajo de las camas e incluso dentro de los armarios, pero el humo era cada vez más denso y dificultaba la tarea. Volvió a subir a la segunda planta, sin encontrar a la menor. En medio del desespero pudo escuchar un llanto proveniente del piso de abajo.

Cuando logró encontrarla, ya no había forma de salir, las salidas estaban en llamas. Nicholas se envolvió una camisa alrededor de su boca y su nariz, cargó a la pequeña y con ella en brazos subió a la segunda planta, y saltó desde una ventana en el segundo piso con la niña. Cuando cae el joven al suelo, pide oxígeno y pregunta si el bebé se encuentra bien.

"¿La bebé está bien? Por favor, díganme que la bebé está bien", se le escucha decir a Nicholas mientras no puede contener la respiración por la inhalación de humo.

Nicholas Bostic antes de desplomarse. Captura: Twitter @LafayetteINPD

Una cámara de seguridad de uno de los policías, registró el momento en que Bostic sale de la casa cargando a la niña de seis años, antes de desplomarse.

Nicholas Bostic, de 25 años, fue enviado al hospital por la grave inhalación de humo que sufrió; además, tenía un corte en el brazo que se ocasionó cuando saltó por la ventana mientras sostenía a la niña. También sufrió quemaduras leves en su brazo y una de sus piernas.

“Las acciones heroicas de Nicholas Bostic salvaron vidas. Su desinterés durante este incidente es inspirador y ha impresionado a muchos con su coraje, tenacidad y firme calma frente a un peligro tan peligroso”, publicó en Twitter la policía de Lafayette.

“Le dije que, literalmente, ahora es parte de nuestra familia. Una vez que nos instalemos en algún lugar, lo invitaremos a él y a su novia a cenar”, manifestó David Barrett, el padre de los pequeños.