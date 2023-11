"¡No más impunidad!": Estudiantes confrontaron y golpearon a maestro acosador

México

Las imágenes de un grupo de estudiantes vestidas de negro, dentro de un centro educativo en México se volvieron virales, las menores cansadas de denunciar a un maestro por acoso y no recibir la ayuda oportuna, asumieron otras medidas.

En un día de clases decidieron confrontar a su profesor, a quien sindicaron de acosar no solo a las escolares, también a las maestras. El momento quedó registrado en cámaras de video, todo tuvo lugar en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Número 8.

"Ha acosado hasta a maestras, alumnas y ha amenazado. No lo queremos dentro de la institución y, si esto no se cumple, no nos va a quedar más que irnos a paro, porque no es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que tiene relación con una menor. Siempre da cosas para que puedan pasar su materia”, dijo una estudiante al increparlo.