Una broma pesada transmitida en redes sociales terminó convirtiéndose en una muestra masiva de solidaridad internacional. Walt, un padre de familia residente en Míchigan (Estados Unidos) y trabajador de la marca Red Baron, quedó profundamente conmovido luego de que se recaudaran más de $us 400.000 en su beneficio a través de una campaña de donaciones en internet, tras ser grabado sin su consentimiento mientras cumplía con sus labores en un supermercado.

El origen de la controversia viral

El incidente se dio a conocer cuando dos creadores de contenido de Instagram se acercaron a Walt mientras este reponía productos en los anaqueles de congelados. Para realizar una broma, los sujetos le pidieron la hora y simularon sustraerle dinero reproduciendo el sonido de una transacción falsa mediante Apple Pay.

Ante la situación, el trabajador reaccionó visiblemente molesto y agotado por la pesada broma, increpando a los jóvenes. "Mi vida es lo suficientemente difícil como para soportar esto, ¿ok? ¡No necesito esta basura!", expresó indignado.

Ante los intentos de los jóvenes por justificar el acto diciendo que era solo una broma para un video, Walt respondió con frustración: "¡Tengo hijos en casa que se fueron a dormir sin mí! ¡Se supone que debía salir hace una hora! ¡Tengo que levantarme a las 5 de la mañana para hacer 10 tiendas más!".

Cuando los influencers insistieron en que estaban grabando para la plataforma, el afectado replicó: "¡No, ustedes probablemente están ganando dinero con esto! ¡Ni siquiera puedo pagar mi maldita hipoteca! ¡Y tengo cuatro hijos en casa! ¡Así que no tiene nada de gracia!".

El video fue publicado en Instagram, pero debido a la ola masiva de críticas y rechazo por parte de los usuarios de internet, los creadores terminaron eliminándolo y desactivando su cuenta.

Solidaridad mundial y apoyo de la empresa

La indignación digital rápidamente se transformó en una red de apoyo internacional impulsada por ciudadanos conmovidos por la situación de esfuerzo del trabajador. Se abrió una campaña verificada en la plataforma GoFundMe organizada por Luke Oakenshield, la cual superó los $us 413.000 recaudados en apenas dos días.

"Walt envía un agradecimiento de corazón y está totalmente abrumado por ver cuánto se ha preocupado la gente por esto", señaló el organizador de la colectiva, quien además indicó que los fondos recaudados serán transferidos de manera directa al padre de familia, quien ha solicitado privacidad tras el suceso.

Por su parte, un portavoz de la compañía matriz de Red Baron emitió un comunicado informando que se pusieron en contacto directo con su colaborador para verificar su estado de bienestar y brindarle apoyo integral, confirmando que se encuentra bien y sigue formando parte fundamental de su equipo de trabajo.