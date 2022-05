Pareja de hermanos tiene cuatro hijos y lucha por legalizar el incesto

Cargando...

Patrick Syebing y Susan Karolewski son hermano y hermana, aseguran que están enamorados y actualmente tienen cuatro hijos juntos. Desde hace años han pedido que sean anuladas las leyes que criminalizan el incesto.

Cuando Patrick era niño fue atacado por su padre y separado de su familia, pues se tuvo que mudar a un hogar de acogida en la entonces Alemania Oriental. Más de 20 años después se reencontró con su familia biológica.

De acuerdo a The Mirror, el joven de entonces 23 años comenzó a compartir habitación con su hermana menor después de la muerte de la madre. Susan tiene una discapacidad intelectual. Patrick dijo:

"Me convertí en cabeza de familia y tenía que proteger a mi hermana. Ella es muy sensible, pero nos ayudamos mutuamente durante este período tan difícil y, finalmente, esa relación se volvió física".

Volvieron a verse cuando eran adultos

Ellos ven su relación como algo normal, pues aseguran que no sabían que era algo malo lo que estaban haciendo cuando se reencontraron. Además, Susan cree que su situación no es la misma a la de otros casos de incesto porque no crecieron juntos, sino que realmente se conocieron de adultos.

Patrick reconoce que si su madre estuviera viva no habría aprobado su unión, pero piensa que ahora solo ellos pueden ser los jueces. En el 2001 la pareja prometió cambiar las leyes de Alemania para que el incesto fuera legal y el 2012 llevaron el caso ante el Tribunal de Derechos Humanos.

Han tenido cuatro hijos, dos de los cuales sufren algún tipo de discapacidad. Patrick se sometió a una vasectomía en un intento por ganar la aprobación de los tribunales y que fuera más fácil que él pudiera vivir con su hermana.

Patrick ha estado en la cárcel varias veces, pero está seguro de que no quiere terminar su relación.

