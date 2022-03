Periodista ucraniana se entera durante transmisión que su casa fue bombardeada

Londres, Reino Unido

Uno de los acontecimientos que se ha hecho viral en las redes sociales es el momento en que la periodista Olga Malchevska se dio cuenta que las imágenes de apoyo usadas por la producción, mostraban la casa de su familia destruida por los bombardeos.

Mientras hablaban, en el programa transmitieron imágenes de los bombardeos del ejército ruso en Kiev, y la sorpresa que se llevó la periodista ucraniana al darse cuenta que el edificio bombardeado era donde se encontraba su departamento.

El video que captó la cara de sorpresa de Malchevska al enterarse que su casa fue destruida, fue publicado por su compañera de programa, Karin Giannone, en su cuenta de Twitter.

“El momento en que mi @bbcukrainian colega @Yollika ve fotos de la casa de su familia, parcialmente destruida durante la noche en #Kyiv (Kiev). No sabíamos hasta ese momento que era su edificio real el que había sido atacado. Afortunadamente, la familia de Olga está a salvo”, destaca el mensaje posteado por Giannone.

La periodista ucraniana no pudo ocultar su sorpresa al ver que se trataba de su hogar.

“Este edificio es mi hogar. Estoy tratando de ver dónde está mi apartamento porque vivía en el sexto piso (…) Simplemente no puedo pensar en mi cabeza que lo que estoy viendo es un lugar donde solía vivir”, aseguró Olga.

La casa de la periodista ucraniana está situada en Kiev, y parece que fue bombardeada el 24 de febrero a la madrugada.

“Cuando ayer (24 de febrero) acordamos venir al estudio, no podía imaginar que, en realidad, a las 3 am, hora de Londres, me enteraría de que mi casa fue bombardeada”, dijo Olga. “Esas imágenes que todo el mundo vio corresponden realmente a mi casa”.