Presidente de Ucrania pide no sembrar el pánico mientras aumenta la tensión entre EEUU y Rusia

Ucrania

El riesgo de una guerra total entre Rusia y EEUU está dominando los principales titulares en todo el mundo. La mayoría intenta adivinar las intenciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Ucrania. Entretanto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió a los países occidentales que no siembren el "pánico" en torno a las tensiones con Rusia ante una posible invasión y minimizó los riesgos de un ataque.

La declaración llegó poco después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, se mostraran de acuerdo, durante una conversación telefónica, en que "la necesidad de una desescalada", según informó la Presidencia francesa.

El Pentágono apela a la diplomacia

Un ataque a gran escala de Rusia en Ucrania tendría consecuencias "espantosas", advirtieron por su parte responsables del Pentágono, a la vez que aseguraron que aún hay espacio para que la diplomacia evite una guerra.

Junto a Milley, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo que un conflicto en Ucrania aún puede ser evitado pese a que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha colocado a más de 100.000 soldados de su lado de la frontera con Ucrania.

Aumenta la tensión entre Rusia y EE. UU.

Al margen, la tensión entre Rusia y EE.UU. ha aumentado por la movilización de dichos militares rusos en la frontera con Ucrania, lo que ha suscitado el temor ante un posible ataque al territorio ucraniano, que Moscú niega pero Washington considera "inminente".

Ante la tal situación, la Casa Blanca afirmó que sigue sin ver "señales" de que Rusia esté en el proceso de rebajar las tensiones en torno a Ucrania.

"La probabilidad de ataque existe, no ha desaparecido y no fue menos grave en 2021", pero "no vemos ninguna escalada superior a la que ya existía" el año pasado, recalcó Zelenski durante una rueda de prensa con medios de comunicación extranjeros en Kiev.