Presidente de Uruguay afirmó que 'peces gordos' del narco están en Bolivia, Colombia y Paraguay y Europa

Cargando...

Consultado sobre el narcotráfico en su país, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, afirmó que "está seguro que los peces gordos" se encuentra en otros países, entre los que mencionó Bolivia.

”El tema del financiamiento y los dueños reales de la droga no me cabe la menor duda que no son uruguayos y que están en otro lugar del mundo. Los grandes, los ‘peces gordos’ estarán en Colombia, Paraguay, Bolivia, Europa”, afirmó Lacalle en una entrevista a Canal 4 de Uruguay.

Las declaraciones surgen en relación al todavía prófugo narco uruguayo Sebastián Marset, quien estuvo viviendo con su familia en Bolivia, presentándose como empresario y jugando fútbol, hasta que finalmente fue identificado y escapó de un operativo el 29 de julio de 2023.

“Cuando tú veas las cifras de móviles incautados, de dinero incautado, droga incautada, de indagados y procesados, no hay comparación en la historia de nuestro país”, añadió Lacalle.

Cargando...