Se quitó la vida junto con su hija de 3 años y dejó una carta póstuma a su esposa

Una supuesta infidelidad llevó a Gabriel Machacuay (36), a tomar la decisión de acabar con la vida de su hija de 3 años y con la suya. Dejó una carta póstuma explicando los motivos de su terrible decisión y en la cual culpó a su esposa de infidelidad. Ocurrió en la provincia Tarma, región Junín, Perú.

Gabriel Machacuay y su hija de 3 años

Las autoridades hallaron la misiva en el domicilio donde se produjo el hecho.

Vecinos de la zona dieron la voz de alerta a la policía debido a que escucharon fuertes ruidos que provenía de la vivienda. Al parecer, la convulsión de Gabriel despertó la curiosidad de propios y extraños en el barrio. Ambas víctimas habrían ingerido veneno para ratas.

CARTA DE DESPEDIDA:

“Primeramente, pido perdón a mis queridos padres, ellos saben cuánto los amo, y a mi Dios perdón por no cumplir mi promesa, a mis hijos Thalía y Yordin, perdón quizás no fui un buen padre”.

La carta póstuma que dejó. Foto: RRSS

“Hoy a las 4 de la tarde encontré a mi esposa Alicia Dueñas, tomando con su amante José Román juntamente con mi hijo Yordin y la Eli los 4 tomaban juntos por ese motivo tomo esta decisión porque no le importo a nadie. Ojalá sean muy feliz sin mí, me lleve a mi hija Briyit para que no sufra en esta vida porque ella es mi vida.

Alicia nunca más sabrás cuánto te amé y te amaré hasta mi muerte adiós sé feliz con ese viejo. "Te amo mucho Briyit".