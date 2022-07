Un estudiante busca adoptar a un niño que se encontró en la basura

Haití

Un estudiante de la Universidad de Texas (EE.UU.) busca adoptar a un niño que encontró en la basura hace cinco años mientras estaba de vacaciones en su país natal, Haití.

Jimmy Amisial, de 27 años, halló al por entonces bebé de cuatro meses cubierto de hormigas y lo llevó a la casa de su madre, Elicie Jean, donde lo lavaron, vistieron y alimentaron antes de buscar atención médica.

"Estaba llorando y no tenía ropa puesta y pude ver el dolor en sus ojos, tenía que hacer algo", relató el joven, citado por The Mirror, acerca del estado en que encontró al infante y añadió que le sorprendió que había gente alrededor del contenedor de basura reacia a ayudar.

La Policía local inició una investigación para tratar de localizar a los padres del niño, pero nunca los encontraron. Frente a la ausencia de familiares cercanos, un juez le preguntó a Jimmy si deseaba ser el tutor legal del pequeño.

"Cuando me pidieron que lo criara, me quedé despierto durante días dándole vueltas, tratando de tomar una decisión", admitió el estudiante. "Ya estaba atrasado con mis cuotas universitarias y mi familia siempre ha tenido problemas para llegar a fin de mes. Pero yo no tuve un padre mientras crecía, y este pobre niño enfrentaba una vida de inestabilidad e incertidumbre", agregó. Finalmente, accedió a la propuesta y llamó al bebé Emilio Angel.