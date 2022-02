Una cárcel cobrará a sus presos por cada día que estén detenidos

Cargando...

Florida, EE.UU.

Una cárcel de Florida, Estados Unidos, les cobrará a los presos 5 dólares por cada día que pasen detenidos. A esto se le suman otros 30 dólares que deberán pagar como ‘tarifa de reserva’ por el procesamiento inicial y la admisión a la cárcel.

La medida en el condado de Volusia fue tomada con un objetivo: compensar los gastos de alimentación, servicio de lavandería y alojamiento de los reclusos mientras esperan su juicio o cumplen sentencias.

La determinación comenzará a regir a partir del próximo mes de marzo y corresponde, según fuentes oficiales, a la necesidad de reducir el gasto público que representa mantener a personas que están esperando ser juzgadas o que ya fueron sentenciadas.

Cargando...

Mark Flowers, director del Departamento Correccional de Volusia, dijo a la prensa que a los presos “les estamos dando de comer y cuidando todos los días”. Además, confirmó que la ley de Florida permite que se tomen medidas de este tipo.

Por otra parte, el Consejo del Condado decidió que se cobrará una “tarifa de reserva” de 30 dólares a los nuevos internos, que deberá abonarse nuevamente si, por cualquier motivo, el recluso debe ingresar otra vez a la cárcel. Además de los 5 dólares por cada día de estadía.

No obstante, las leyes también contemplan el “estado financiero” de los reos, con el fin de que “pague con sus ingresos y activos la totalidad o una parte justa de sus costos diarios de subsistencia”. No deberán abonar la estadía aquellas personas que estén en situación de indigencia y no sean capaces de solventar sus gastos, como así tampoco los que cobren pensiones por discapacidad.