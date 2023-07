La Paz, Bolivia

Este jueves 20 de julio, ingresaron tres personas a la vigilia donde se encuentra la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, quien se mantiene viviendo de forma precaria desde hace 10 días en la terraza en la parte superior del lugar. Carvajal subió por una escalera el pasado 11 de julio.

La activista octogenaria subió una escalera el 11 de julio para protestar contra la dirección paralela de la organización, encabezada por Édgar Salazar, afín al Movimiento al Socialismo (MAS). La dirigencia de Salazar no cumplió con una orden judicial de permitir el acceso de Carvajal a las instalaciones de la Casa de los Derechos Humanos, incluido el baño y el agua potable.

Como resultado, Carvajal debe usar un baño portátil, lo que generó preocupación por su salud. “Aquí me voy a quedar hasta que me muera. No tengo acceso a un baño, no tengo nada. Hace muchos años alguien me dijo: Amparo, Bolivia tiene leyes hermosas, pero no se cumplen, y eso es lo que pasó con esta acción. de libertad”, dijo Carvajal el martes 18 de julio.