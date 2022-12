Arce promulga la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo

Cargando...

El presidente Luis Arce anunció que promulgó la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo resaltando que a nivel jurídico no era necesaria una norma, pero sí para que el paro cívico cruceño se levante y todo vuelva a la normalidad.

Explicó que el proyecto de ley fue presentado por el MAS a pedido de las organizaciones sociales, quienes pedían que termine la medida de presión porque afecta a la economía y a la vida.

“Qué me dijo el bloque oriente, si la ley no vulnera competencias de usted presidente, estableciendo otra fecha del censo distinta a la que se determinó mediante decreto supremo y si no establece otra cosa de lo que está en la CPE respecto al órgano electoral y la distribución de escaños, nosotros pedimos que se apruebe la ley porque queremos que se levante el paro, queremos volver a la normalidad en Santa Cruz”, explicó el mandatario.

Arce defendió la ley promulgada y aclaró que no es una norma de la derecha, ya que fue presentada por legisladores del oficialismo y que no vulnera las competencias del nivel central y además respeta lo señalado en el Decreto Supremo 4824 y no dice nada que no esté contemplado en la CPE sobre la redistribución de escaños parlamentarios.

Cargando...

“Esta no es una ley del censo, sino es una Ley de Aplicación de los Resultados de Población del Censo”, enfatizó.