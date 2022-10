Calvo: “No es suficiente trasladar reunión por el Censo a Santa Cruz, sería estéril asistir sin que se abrogue el decreto 4760”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

“No es “suficiente” trasladar la reunión técnica del Censo a la ciudad de Santa Cruz, porque reiteró, no tenemos conocimiento, la población no tiene conocimiento del trabajo técnico que ha realizado el Gobierno”, señaló el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, este domingo, 9 de octubre.

Respecto a la decisión tomada en las últimas horas por el Gobierno nacional, Calvo manifestó que es una medida “desesperada” por tratar de evitar el paro indefinido del próximo 22 de octubre.

“No podemos ir a una reunión donde no hay la voluntad política, sería estéril, el Gobierno solo busca seguir retrasando las medidas que decidió tomar Santa Cruz (el paro cívico indefinido)”, aseveró el cívico cruceño.

Recordemos que, La reunión técnica por el Censo que estaba programada para desarrollarse en La Paz, ahora se realizará este martes, 11 de octubre, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, así lo informó ayer (sábado) el ministro de Planificación Sergio Cusicanqui.

“Es una prueba de nuestra voluntad de diálogo con la dirigencia cruceña”, manifestó Cusicanqui en conferencia de prensa.

“No hay información clara sobre cómo sería esa reunión a la que convocó el Gobierno, no sabemos si van a poder entrar los medios de comunicación, si van a secuestrar celulares, no nos han dado ninguna información y no sabemos cuál es el avance de los 700 pasos de su propuesta”, subrayó Calvo. “Si hubiera voluntad por parte del Gobierno, tendría que haber derogación del Decreto Supremo 4760, porque no queremos que sea una reunión estéril como las hemos tenido”, concluyó.

Cargando...