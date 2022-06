Carlos Romero: “No hay peor ciego que el que no quiere ver, obviamente hay protección al narcotráfico”

Cargando...

Bolivia

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, aseveró que “obviamente que en este momento hay protección al narcotráfico, o sea, que alguien diga que no hay protección al narcotráfico es alguien que está queriendo tapar el sol con un dedo o como se dice comúnmente: no hay más (peor) ciego que el que no quiere ver”.

No solo se trata de la muerte “de dos policías y un voluntario del Gacip, eso es una acción de sicariato profesional que está típicamente vinculado a acciones del narcotráfico, ese es el modus operandi del narcotráfico”, afirmó este miércoles en una entrevista el exministro de Gobierno de la administración de Evo Morales.

En esas lineas, Romero manifestó que “aquí hay una organización o hay varios clanes del narcotráfico que han sido rearticulados, que han ampliado sus operaciones y que se han expandido, y resulta que esas operaciones fueron expandiéndose porque hay protección; por eso yo he dicho que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ya ha cumplido su ciclo, ya no sirve, porque ya no permite luchar contra el narcotráfico”.

“No puede ser que un señor que tiene solo 150 vacas exhiba semejante ostentación”, en referencia a las impresionantes propiedades descubiertas de Misael Nallar, el principal acusado por la muerte de los dos policías y un voluntario del Gacip en la comunidad El Cuchi en el municipio de Porongo, sentenció Romero.

Estas expresiones surgen en medio de los constantes cuestionamientos a la Policía Boliviana por el presunto vínculo de algunos de sus efectivos con actos delictivos, que otra vez fueron reactivados en la agenda política y mediática tras el asesinato de tres uniformados en Porongo, Santa Cruz.