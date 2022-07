Cuellar cuestionó a Richter y demostró que entregó la propuesta técnica para que el Censo se ejecute el 2023

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Con el sello de 'recibido' retornó el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, sobre la propuesta técnica para ejecutar el Censo en 2023 que entregó la documentación a las autoridades nacionales responsables de impulsar el Censo de Población y Vivienda, incluido el despacho del presidente Luis Arce.

Además, reveló que durante la reunión que sostuvieron en la Casa Grande del Pueblo ayer, viernes, 22 de julio, entre el presidente Arce y los rectores de las universidades públicas de Bolivia, se abordó la ejecución de la encuesta nacional de manera técnica y de los aportes que pueda brindar el sector académico, no obstante, el tema no pudo profundizarse de la manera que plantea la institucionalidad cruceña "porque no era el escenario", indicó Cuellar.

“No se pudo profundizar el tema del Censo porque Arce no tenía en sus manos el cronograma que sustente que la encuesta se debe postergar hasta 2024, como lo estipula un decreto supremo firmado por el propio mandatario”, según el rector de la Uagrm.

En ese contexto, Vicente Cuéllar cuestionó las declaraciones del vocero presidencial Jorge Richter, quien al finalizar la reunión con los rectores sostuvo que el rector cruceño no se había pronunciado de manera clara respecto a la posición tomada en la cumbre interinstitucional cruceña de emergencia por el Censo.

"El Censo no se tocó a profundidad porque no era un espacio para hacerlo, pero lamento y molesta la actitud confrontacional del vocero presidencial. Sin embargo, nosotros siempre vamos a estar defendiendo los intereses de nuestra región", matizó Cuéllar.

Po su parte, “Richter aseveró que el Censo no fue un tema central del encuentro y no se tuvo una expresa enunciación del rector Cuellar y tampoco planteó que se realice el 2023, por lo que remarcó que el Censo está previsto para 2024.