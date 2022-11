Cuéllar: "Es difícil hacer entender cuando ellos no tienen la predisposición de cambiar la postura política que ya asumieron”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

“Escuchaba las declaraciones del señor ministro “de Planificación Sergio Cusicanqui” de que solo se puede reducir un mes, no entienden y es difícil hacerse entender cuando ellos no quieren escuchar, es difícil hacer entender cuando ellos no tienen la predisposición de cambiar la postura política que ya asumieron anticipadamente, está claro de que por encima del interés colectivo ellos siempre están pensando en el interés político”, manifestó el Rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar.

Las declaraciones de Cuéllar surgen tras conocerse que la conclusión de la mesa técnica realizada en Trinidad, Beni, estableció que el cronograma del Censo se puede adelantar un mes y que se realizaría entre marzo y abril del 2024. Además, consideró que el Gobierno nacional ya tenía una decisión y lo único que hizo el Instituto Nacional de estadística (INE) fue ganar tiempo para recibir un asesoramiento gratuito de parte de los profesionales de las diferentes instituciones que participaron de esta instancia durante esos cuatro días.

“Este es el resultado que buscaba el Gobierno, es el resultado que asumieron desde un inicio y ahora lo único que queda es hacer el informe al Comité Interinstitucional, (porque) no se ha logrado pacificar el país tomando medidas que busquen un equilibrio a nivel nacional, entonces será el pueblo al final de cuenta quienes tienen que determinar cuáles son los pasos a seguir de aquí en adelante”, señaló el rector de la Uagrm.

El rector de la universidad estatal cruceña aseveró también que “el señor presidente (Luis Arce) tiene que promulgar un nuevo Decreto Supremo en base a los insumos totalmente parcializado que le entregar el ministro Cusicanqui”.

“Lo que no ha manifestado con claridad el señor ministro (Cusicanqui) y no quiere asumir ni tiene la hidalguía para decirle al pueblo boliviano es que no tienen una propuesta completa, ¿por qué se niegan en entregar en impreso la información que nosotros hemos solicitado?”, cuestionó Cuéllar. “Es increíble que el INE oculte la propuesta técnica, lo único que ha hecho es exponer las actividades en pantalla, pero hasta el momento no hemos recibido la información”, añadió.

Cargando...

“Creo que los únicos que se han beneficiado de esta mesa técnica fueron el INE y el Ministerio de Planificación porque han recibido “un asesoramiento gratuito” de cómo encaminar el proceso censal”, remarcó el también presidente del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo 2023.