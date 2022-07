Después de 11 años condenan a tres generales por el caso Chaparina

La Paz, Bolivia

La madrugada de este viernes y 11 años después de la intervención policial a la Octava Marcha de Pueblos Indígenas en Chaparina, el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz condenó a 3 generales de la Policía Boliviana, hablamos de Óscar Muñoz Colodro, Carlos Flores y Luis Zapata, además de absolver a otros dos, informó a Red Uno Digital el abogado karlo Brito.

“Una de la mañana el Tribunal Décimo de Sentencia, dictó una sentencia por el caso Chaparina, después de 11 años sucedido los hechos, después de que este juicio estaba dormido más de 7 años sin ningún movimiento, de forma extraña y maratónica se ha llevado a cabo las audiencias y ayer se concluyó con la sentencia. Es totalmente incongruente y no refleja lo que ha sucedido, se dispone la condena de 3 generales y a dos se absuelve y se determina responsabilidad de allanamiento, vejaciones y torturas, privación de libertad, además se dispone 2 años y 8 meses, sin ninguna prueba y sustento legal, estamos a la espera del contenido íntegro y emitir una apelación a esta sentencia que tiene defectos”, manifestó Brito.

La represión policial, dejó más de 100 heridos y unos 200 detenidos, que fueron liberados 17 horas después, el jurista lamenta que el exministro de Gobierno Sacha Llorenti y el ex viceministro de Régimen Interior Marcos Farfán hallan sido apartados del caso.

“ Lamentamos mucho que no se haya incorporado a los verdaderos responsables, el exministro Llorenti y el ex viceministro y la gente que tenía el mando y dirección de la policía, que han instruido que se lleve adelante esa acción, ejemplo el excomandante de la Policía y extrañamente no están incorporados en el juicio ”, observó el abogado.