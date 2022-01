Diez datos clave de Molmed 400, la primera cápsula contra el Covid-19 que ya está en Bolivia

Cargando...

Molmed es el nombre del antiviral oral contra el Covid-19 que desde este martes 18 de enero ya está a la venta en las farmacias de todo el país a un costo de 63 bolivianos. Esta cápsula puede ser prescrita bajo receta médica por cinco días, a pacientes con enfermedad leve a moderada, con un riesgo elevado de complicación.

Este nuevo fármaco, certificado por la FDA (Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) (ver aquí) tiene la patente de la farmacéutica alemana Merck y el principio activo denominado Molnupiravir.

En entrevista con el programa QNMP Ronald Reyes Noya, Gerente General de Droguería INTI, brindó importante información acerca del fármaco que estará disponible en cadenas y farmacias unipersonales de todo el país.

Para despejar dudas, el Dr. Fernando André Álvarez, Asesor Científico de Droguería INTI, comparte la respuesta a diez cuestiones clave sobre el tema:

¿Molmed es para prevenir el Covid-19 o para curarlo?

Molmed fue fabricado como tratamiento para las personas adultas que ya han sido diagnosticadas con Covid-19 y que tienen un alto riesgo de progresión de enfermedad leve, moderada a enfermedad grave, incluida la hospitalización. No se usa para prevenir el irus, ni para personas con sospecha o síntomas asociados a esta enfermedad. Fuente: FDA.

¿Qué estudios se han realizado para verificar la efectividad de este medicamento?

Molmed, fabricado con el principio activo Molnupiravir, ha concluido la fase 3 MOVE-OUT con evaluaciones realizadas a pacientes adultos no hospitalizados en riesgo y que tenían Covid-19 leve a moderado. De acuerdo con esta última fase del estudio, este ensayo redujo el riesgo de hospitalización y muerte en aproximadamente un 50%. (Fuente Merck).

¿Tomar Molmed sustituye la vacunación?

No. Molmed es un medicamento tanto para personas vacunadas como no vacunadas que han dado positivo a Covid-19. Este fármaco no inmuniza ni evita futuros contagios.

¿A partir de qué edad se puede optar por este tratamiento ?

Se puede optar por el tratamiento con Molmed a partir de los 18 años bajo prescripción Médica. Molmed no está autorizado para pacientes menores de 18 años porque no se cuenta con estudios de seguridad en niños y adolescentes. Fuente: FDA.

¿Cómo se debe tomar Molmed y durante cuantos días?

Se debe administrar 2 cápsulas de Molmed 400 juntas, cada 12 horas por 5 días. Fuente: FDA.

¿Cuáles son los efectos secundarios del uso de Molmed?

La tolerancia al fármaco, según estudios, fue óptima. Solo se reportaron efectos adversos leves como dolor de cabeza y diarrea, siendo esta última el efecto menos común. Fuente: FDA

¿Pueden tomar Molmed las personas que ya han sido vacunadas?

Sí. Molmed no es un sustituto de la vacunación y funciona en las personas mayores de 18 años que hayan contraído el Covid-19 tanto vacunadas con el esquema completo como no vacunadas. Fuente: FDA

¿Hay alguna advertencia o precaución que se deba tomar al administrar Molmed?

Sí, todo el personal de salud y los pacientes deben conocer las siguientes advertencias antes de dispensar Molmed:

No se recomienda el uso de Molmed durante el embarazo ya que pueden causar efectos teratogénicos.

No se recomienda amamantar durante el tratamiento con Molmed y durante los cuatro días posteriores.

¿Para qué no está autorizado Molmed?

Molmed no está autorizado:

Para uso en pacientes menores de 18 años.

Para inicio de tratamiento en pacientes que requieren hospitalización por Covid-19.

Para uso por más de cinco días consecutivos.

Para la profilaxis previa o posterior a la exposición para la prevención de Covid-19.

¿Dónde puede comprar Molmed y cuál es el precio de venta a la población?

Molmed estará disponible en las cadenas y farmacias unipersonales de todo el país a partir del 18 de enero, con un precio sugerido en farmacias de Bs 63 por cápsula. El tratamiento completo consiste en 20 cápsulas por cinco días.