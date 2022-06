El director del INE oficializa su renuncia

Cargando...

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, confirma su renuncia al cargo por problemas de salud y garantizó el desarrollo del Censo 2022.

La renuncia al cargo se dio a conocer el día martes a través de una carta dirigida al presidente Luis Arce: “Lamentablemente, señor Presidente, la salud no me acompañó. Como es de su conocimiento, la anterior semana sufrí un accidente motivo por el cual fui sujeto de una intervención quirúrgica en mi rodilla izquierda (adjunto bajas médicas e informe correspondiente), que deterioraron mi salud aún más, dolorosamente el periodo de recuperación será muy largo y complejo en términos de rehabilitación, requiriendo que me dedique al 100%”, señala la misiva.

