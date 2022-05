Evo: se estrella contra Del Castillo y dice que hay “traidores” dentro del Gobierno

Cargando...

Bolivia

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, volvió a atacar el domingo 22 de mayo, al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por declarar que en el partido “convergen diversas corrientes”.

Cabe recordar que, esta no es la primera ocasión en la que el exmandatario arremete contra Del Castillo. En días pasados acusó al titular de Gobierno de coordinar sus estrategias y políticas con la DEA y Usaid. “Me sorprendió la campaña que inició el Ministerio de Gobierno, junto a la alcaldesa (Eva Copa) y el vicepresidente del Estado Plurinacional (David Choquehuanca). Como mostré en las redes, esta campaña vino de EEUU, hace 40 años. Me acuerdo perfectamente de cuando yo era dirigente sindical”, dijo.

Además, acusó a otros colaboradores del gabinete de Luis Arce de intentar “derechizar” el partido azul y sugirió que hay traidores dentro del gabinete. Las declaraciones se hacen en medio de un ambiente de división que el MAS insiste en negar.

“No hay diferentes corrientes políticas, ¡por favor! Algunos miembros del gabinete nacional, ¿qué están queriendo decir? Que aquí hay derecha y aquí hay izquierda. Si alguien tiene esa duda, se equivoca”, manifestó en su programa radial Evo es Pueblo.

“Da pena escuchar que una o dos autoridades piensen así. Los militantes que somos de convicción y no de ambición, formados desde las bases, vamos a cuidar el aspecto ideológico. Eso no está en debate. Si algunos piensan así que hagan su partido, están en su derecho, pero no van a derechizar al MAS, su pretexto de que hay varias corrientes”, sentenció Morales.

Cargando...