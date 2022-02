Hija de Áñez exige al presidente Arce que su madre sea trasladada a un hospital

Cargando...

Bolivia

Luego del incidente violento que se suscito en las afueras del penal de Miraflores en la ciudad de La Paz, por personas afines al 'MAS', que llegaron para protestar en contra del traslado de Jeanine Áñez al hospital, Carolina Ribera, hija de la expresidenta, en conferencia de prensa exigió que se cumpla la orden judicial del trasladado de su madre, para ser internada en un hospital, agregando que su madre sufrió tres crisis hipertensivas durante esta jornada.

“Exijo al presidente Luis Arce que mi madre salga a ser internada a un hospital y que paren estos abusos. No me importa lo que hagan en contra mío. Me importa la vida y salud de mi madre y denuncio a nivel nacional lo que nos han hecho el día de hoy”, exigió Ribera en conferencia de prensa.

Por su parte Norka Cuéllar, la abogada de Áñez, reclamó que el traslado no se haya realizado en cuanto el juez dio a conocer la resolución en audiencia en la que se encontraba la gobernadora del penal.

“No es la primera vez que están cumpliendo una acción de libertad”, apuntó Cuéllar y añadió que se pone en riesgo la vida de Áñez.

“Me dijeron que mi madre no va a salir. Hay médicos ahí, pero mi madre no necesita más evaluaciones, necesita estar internada. El mismo personal de ahí la pone nerviosa”, añadió.

Ribera también denunció que fue sacada a la fuerza del penal de Miraflores por policías hombres con pasamontañas y dos policías mujeres.

“Denuncio a la violencia hacia mujer que cometen contra mi madre y contra mío”, añadió.

Carolina Ribera fue sacada del penal cuando un grupo de afines al MAS llegó hasta las puertas del penal para protestar en contra del traslado de Áñez al hospital.