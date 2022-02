Hija de Añez denuncia que la policía la retiró a empujones del penal de Miraflores

La Paz

Carolina Ribera hija de la expresidenta Jeanine Añez, denunció este viernes que, efectivos policiales la habrían sacado a empujones del penal de Miraflores, donde su madre se encuentra recluida.

“Yo estaba con mi madre y me sacaron a empujones, me alzaron, me arañaron la cara, (fue) la policía, no quiere que este con mi madre adentro, ella esta delicada y me sacaron”, manifestó Ribera.