Añez: “Me siento fuerte, mi espíritu y mi conciencia son libres, eso ningún tirano me lo podrá quitar”

La expresidenta Jeanine Añez, escribió este domingo una carta y la compartió a través de sus redes sociales, donde afirmó que en su quinto día de huelga de hambre se siente fuerte porque su conciencia está limpia.

“Estoy 11 meses privada de mi libertad, ahora estoy en mi quinto día de huelga de hambre, pero me siento fuerte, mi espíritu y mi conciencia son libres, eso ningún tirano me lo podrá quitar, la verdad que conocemos todos los bolivianos, es mi verdad y es esa verdad la que me hace libre”, manifestó Añez.