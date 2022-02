Cívico beniano Katriel Müller y ‘Tonchy’ Bascopé miembro de la RJC se suman a la huelga de Añez

A través de la publicación de dos cartas escritas el primero por uno de los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Mario Antonio "Tonchy" Bascopé y el segundo por el exdirigente cívico de Riberalta (Beni) Katriel Müller Justiniano se conoció que ambos decidieron declararse en huelga de hambre.

Según refieren las misivas esta medida es adoptada como protesta contra la persecución política y un presunto amedrentamiento que estaría a cargo de la justicia boliviana, con esta determinación ambas personas se suman a la huelga iniciada por la expresidenta Jeanine Añez.

La carta de Mario Antonio "Tonchy" Bascopé, refiere que esta medida será adoptada hasta las últimas consecuencias, debido a que gracias al presunto abuso su familia estaría sufriendo, especialmente sus hijos.

“He tomado la decisión de declararme en huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. Porque han logrado a través de tanto abuso, que mi familia sufra, que mis hijos lloren mi ausencia. Yo no le temo a la cárcel, ni le temo a mi ausencia, pero lo que no puedo soportar es que mi familia siga siendo maltratada, porque todo el sistema capturado por el Movimiento Al Socialismo pretende hacerles daño para quebrarme, quebrar la voluntad de todos sus presos políticos y así liquidar la voluntad de un pueblo que no quería que le arrebaten su libertad”, señala un fragmento de la carta suscrita por Bascopé.