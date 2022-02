Copa pide que aclaren en qué calidad fue citada a declarar en el juicio contra Añez

El Alto

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, quien fue citada a declarar en el juicio contra la expresidenta Jeanine Añez, dentro del caso “golde de Estado II”, informó que tomó la determinación de devolver dicho mandamiento, toda vez que en el mismo no se especifica en que calidad está siendo convocada.

“He decidido devolver dicho mandamiento, porque no específica ni aclara en qué calidad debo comparecer o presentarme a las autoridades judiciales (…). En el mandamiento de comparendo que me han hecho llegar no específica si soy testigo, perito o sindicado, imputado, por esa razón he decidido devolver el mandamiento”, manifestó Copa.