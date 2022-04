“La libertad se la dió la justicia divina”: Muere Marco Aramayo el único procesado del Fondioc

Cargando...

La Paz, Bolivia

Producto de un paro cardiorespiratorio falleció a las 5: 30 am Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, se encontraba en terapia intensiva del Hospital Cotahuma. Se trata del hombre que denunció el caso del Fondioc y fue el único procesado, el abogado Héctor Castellón cuestionó el actuar de la justicia.

“ Él ha estado luchando primero por su libertad ahora por su vida, y que quede claro que Marco no ha fallecido como un hombre culpable, no importa lo que diga esta justicia, siete años de lucha, tres días de lucha en coma, Marco Aramayo es un ejemplo. No permitiremos que este tema se politice, no vamos a permitir que sea una muerte más dentro de un régimen judicial de una estrategia del Ministerio Público y el fondo indígena para acallar este horrible robo del Fondioc, Marco dijo; prefiero estar mil veces muerto antes de que apañar estos actos de corrupción y antes de que se me obligue a declararme culpable, la libertad se la dió la justicia divina”, expresó el jurista.

Muere Marco Aramayo. (Foto Red Uno).

Aramayo permaneció siete años en la cárcel y afrontaba 256 procesos por corrupción. Su estado se complicó el fin de semana cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio y después una falla multiorgánica fue internado, la directora del nosocomio Elba Espejo señaló que se complicó su cuadro clínico.

“Tenía muchas complicaciones con órganos vitales, se ha hecho todo lo posible a través de los especialistas, intensivistas todo el equipo multidisciplinario, se han realizado los protocolos correspondientes”, informó Espejo.

El hijo del ex director del Fondioc lamentó este desenlace.

“Ha sido un hombre que siempre ha creído en la justicia hasta el último momento, solamente me queda decir que vamos a seguir con la lucha e ideal que tenía”, expresó su hijo Cayetano Aramayo.

Fue director ejecutivo del Fondioc entre septiembre de 2013 y febrero de 2015; tras su salida, ya enfrentaba 120 denuncias, todas por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.