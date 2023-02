“La verdad parece todo un sueño, no imaginé volverlos a encontrar de nuevo”, familia boliviana llegó al país

Santa Cruz, Bolivia

La familia boliviana, compuesta por cuatro integrantes que se encontraban entre los miles de afectados por el terremoto en Turquía que dejó más de 47 mil muertos, llegó a territorio nacional repatriada por la Cancillería Boliviana, la madrugada de este sábado 25 febrero.

“La verdad parece todo un sueño, no imaginé volverlos a encontrar de nuevo. Fue muy difícil lo que hemos pasado, doy gracias a Dios porque estamos con vida yo y mis hijos, fue el sonido del teléfono de mi hijo que sonó por un mensaje, sino escuchaba eso no me iba a levantar, todos estábamos durmiendo y de un rato a otro todo se movió”, relató Rita Vaca Vargas.