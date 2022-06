Lidia Patty pide garantías, por ser la principal denunciante del “caso golpe”

Bolivia

Lidia Patty, exasambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) se atribuyó la “autoría” del caso de presunto “golpe de Estado” contra la exmandataria Jeanine Añez. Recordemos que la exdiputada presentó la denuncia contra la expresidenta y los exministros de Justicia y Energías, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán en 2021.

En ese contexto, Patty pidió garantías porque asegura que su vida “corre peligro”. “Como yo he sido la denunciante principal, pido a la Fiscalía que me dé garantías a mi persona, mi familia, mi abogado y a los testigos que han presentado declaración, porque mi persona corre peligro, por eso pido garantías, porque yo he iniciado (el proceso), yo he sido la autora, nadie más”, señaló la exlegisladora a Página Siete Digital.