Muere de hipotermia una migrante venezolana en la frontera entre Bolivia y Chile

Colchane, Chile

Raquel Pacheco Arias, es la séptima víctima fatal en lo que va de este 2022 en la frontera de Colchane, donde desde febrero del 2021 ya se contabilizan 27 decesos por diversas circunstancias.

El cuerpo de la ciudadana venezolana de 41 años fue hallado durante la madrugada del lunes, 11 de julio en el sector de Cerrito Prieto, en la comuna de Colchane, a metros de la zanja que divide la frontera de Chile con Bolivia.

“Se recibió un reporte de Carabineros de Chile a las 02:30 horas sobre el hallazgo de un cuerpo. Acudimos al llamado y debido a la ausencia de lesiones atribuibles a terceros, la causa probable de muerte sería hipotermia, debido a los -7 grado de temperatura que se registraba a esa hora”, según reportó la doctora del servicio de urgencia del consultorio municipal de Colchane, Joselyn García.

La mujer fue hallada por una patrulla militar y sólo portaba una pequeña cartera dónde se encontró su documentación.

El alcalde de Colchane, Javier García Choque, lamentó el deceso de esta nueva víctima y realizó un llamado de alerta sobre la situación de la migración irregular.

“Es un tema que no se puede descuidar, la migración no ha cesado en Colchane, el ingreso irregular y sus fatales consecuencias continúan y continuarán mientras no existan señales claras para frenarla, me refiero a los procesos legales de expulsión a los que hayan ingresado por pasos irregulares. El no hacerlo lo que produce es el florecimiento de mafias dedicadas a la migración irregular, trata de personas y otros delitos. Hago un llamado urgente al gobierno para que nos escuche y ponga medidas concretas para evitar nuevas tragedias”