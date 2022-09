Prada a Camacho “Santa Cruz no es su hacienda y usted no es nuestro patrón, dedíquese a hacer gestión”

Bolivia

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, arremetió contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, este martes, 20 de septiembre en una extensa conferencia de prensa, en donde no escatimó en hacer uso de adjetivos calificativos.

La autoridad se refirió al discurso que pronunció el Gobernador cruceño durante la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, en donde criticó al Gobierno nacional por no consensuar y postergar la realización del Censo Nacional y Vivienda.

Además, la ministra pidió a Camacho dejar de considerar a Santa Cruz como su “hacienda” y que deje de creerse el “patrón”.

“Lo hemos señalado una vez y lo seguiremos señalando, Santa Cruz no es su hacienda y usted no es nuestro patrón, no nos va a venir a decir quién es cruceño y quién no, quién es traidor y quién no, dedíquese a hacer gestión, que es por lo que el pueblo lo eligió”, manifestó Prada.