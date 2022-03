Tarija aún espera la Planta de Tratamiento de San Luis

Cargando...

Tarija, Bolivia

Desde hace más de una década, la ciudad de Tarija espera la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), la cual debía ser emplazada en la zona de San Luis, donde actualmente están las lagunas de oxidación. Pero hasta ahora la obra no se ha hecho realidad y el problema de las aguas servidas continúa.

Desde 2010, se veía la contaminación de los principales afluentes que atraviesan por la urbe tarijeña, producto del desagüe directo del sistema de alcantarillado al río Guadalquivir y quebradas, como El Monte, Víbora Negra, Cabeza de Toro, entre otras que se ubican al margen izquierdo de la ciudad de Tarija, informaron medios locales.

Ahora, tras la mala experiencia con las lagunas de oxidación, los vecinos de San Luis no quieren que la PTAR se emplace en ese barrio y el proyecto quedó a la deriva. Algunos piden que se construya en otro lugar, pero tampoco hay avances.

El dirigente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Luis Gonzales, ve justo el reclamo de los vecinos de esta zona, que por más de dos décadas han tenido que soportar los malos olores de las lagunas de oxidación y la desatención de las autoridades. Sin embargo, reconoce la importancia de que Tarija pueda contar en la brevedad posible con una PTAR para el margen izquierdo de la ciudad.

Cargando...

En enero pasado, el viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, Carmelo Valda, visitó la capital chapaca y observó que el proyecto no iba avanzar mientras el Gobierno Municipal de Cercado y la Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija (Cosaalt) no solucionen el conflicto social. Remarcó que la misma dirigencia del barrio San Luis se hizo presente en La Paz para pedir que el proyecto no se ejecute en esa zona.

“Como Gobierno Nacional nosotros hemos cumplido con el tema de entregar el estudio a diseño final, este estudio ha sido avalado por Cosaalt, que sería la operadora de agua y alcantarillado aquí en la ciudad de Tarija. Entonces, ahora hay un problema social, que a veces uno no comprende”, señaló.

Al respecto, el gerente de Cosaalt, José Luis Patiño, cuestionó las declaraciones del viceministro Valda, refirió que solo “desinforma”. Argumentó, que las posibilidades están abiertas y se contemplan otros lugares.

“Nosotros hemos propuesto que si el Gobierno lanza la licitación pueda incorporar en los términos de referencia una cláusula que establezca que la empresa contratada para realizar la PTAR analice la ubicación y la tecnología, que son dos de los componentes que han estado en tela de juicio en este estudio”, enfatizó.

Para los exdirigentes de la Fedjuve, como Alberto Valdez, quien ahora es concejal municipal, y Francisco Rosas, asambleísta departamental, el tema de la PTAR de San Luis es una deuda histórica que tiene el Gobierno con Tarija, más cuando ha sido el departamento la billetera del país, producto de la renta hidrocarburífera.