ALERTA: Aguas servidas desembocan en río Parapetí sin pasar por planta de tratamiento

Cargando...

Bolivia

En una investigación hecha esta semana por un medio de comunicación, se ha descubierto una planta de tratamiento de aguas servidas que no está funcionando, y se ha observado que toda esa agua desemboca directamente al río Parapetí, sin pasar por ningún tratamiento.

Estas obras las inició la ex autoridad, Dr. Daniel Lopez Salazar, las mismas que no fueron concluidas en su gestión, pero que han sido presentadas y entregadas como obras terminadas. También se observó que estas aguas, previamente van a parar a un arroyo que viene de la comunidad de Guayabillar, y este arroyo es el camino de las aguas servidas al río Parapetí.

Cargando...

La población ha expresado su preocupación ante la contaminación que está sufriendo el río, donde los peces están siendo afectados, al igual que varios lugareños que consumen y comercializan verduras o frutas que son regadas con esta agua.

En imágenes tomadas de la planta se puede observar que hay agua acumulada, pero no es agua servida que está entrando a ser tratada, sino agua de lluvia estancada allí desde hace mucho tiempo, es decir que a Huacareta no está entrando agua limpia como debería, sino que lo que llega es el agua contaminada del río, ya que al no funcionar la planta, estas aguas solo tienen un lugar para desaguar y es el Parapetí