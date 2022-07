Torrico pide disculpas a la alcaldesa Eva Copa, por sus dichos que la aludieron

La Paz

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, pidió públicamente disculpas a la alcaldesa Eva Copa, por sus dichos que fueron tomados como una ofensa hacia la autoridad alteña.

“Buenas tardes, el día lunes en un acto político del Movimiento Al Socialismo, cuando hacía uso de la palabra en un ámbito de reflexión y de llamada de atención a la militancia del MAS yo utilicé un modismo, una frase que se la puede ver, en ningún momento hice alusión directa a la señora Alcaldesa, pero si se vio así, si ella se sintió así, yo le expreso mis más sinceras disculpas a ella”, puntualizó Torrico.

“Están queriendo manejar en El Alto que yo habría ofendido a las mujeres de El Alto y no es verdad, pero de todos modos igual expreso mis más sinceras disculpas también a las mujeres porque yo he sido criado por una madre y cinco hermanas, o sea tengo absoluto respeto por las mujeres y soy ciudadano alteño, hace unos años nomás que vivo por este otro rumbo. Por tanto, no tengo el afán de mellas la dignidad de nadie como se quiere hacer ver”. manifestó la autoridad.